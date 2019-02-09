بالصور.. قوات نيجرية معارضة في ليبيا تسلّم أسلحتها في أغاديز

قالت مصادر إعلاميّة نيجيرية محليّة اليوم السبت أنّ قوات تابعة للمعارضة النجيرية قد سلّمت أسلحتها للقوات العسكريّة والمدنيّة في مدينة أغاديز شمال النيجر .

وقال موقع Aïr-Info Agadez أنّ “قسما من قوات حركة العدالة وإعادة التأهيل في النيجر قام بإيداع أسلحة وعدة مركبات في بداية الأسبوع في تومو الحدودية مع مقاطعة بيلما، في منطقة أغاديز”.

ونشر موقع Aïr-Info Agadez المحلي في النيجر صورا قال إنها لأسلحة وآلية تابعة لقسم من هذه الحركة المعارضة التي يتزعمها ماهامان تينامي نائب الرئيس آدم تشيكي متسائلا إن كانت عمليّة التسليم تمت بموافقة هذا الأخير أم لا .

هذا ويشار إلى أن الحركة تتمركز في منطقة المثاث الحدودي بين تشاد وليبيا والنيجر، ويأتي هذا التسليم تزامنا مع العمليّة العسكريّة التي أطلقها الجيش الليبي جنوب البلاد ومع الغارات الفرنسيّة الجويّة شمال التشاد.

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