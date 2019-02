المتوسط:

طالب المجلس الرئاسي وزارة خارجية الوفاق، بعرض واقعة القصف على مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئاسي، إن واقعة قصف مطار حقل الفيل هدفها محاولة جر البلاد إلى مواجهات دامية تطيل أمد الأزمة.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى قد أعلنت حظر هبوط وإقلاع الطائرات بمدن الجنوب دون الحصول على تصريح.

