ماذا قال رئيس جهاز الحرس البلدي بالمؤقتة عن خطة عمل سنة 2019

اجتمع رئيس الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية المؤقتة، بمدينة اجدابيا، مع مدراء فروع الجهاز ببلديات (اجدابيا ، البريقة، زويتينة – سلطان) وبحضور العضو المكلفة بمتابعة جهاز الحرس البلدي بالمجلس التسييري لبلدية اجدابيا وذلك لمناقشة الخطة العامة لعمل جهاز الحرس البلدي خلال سنة 2019، والتي تم التركيز فيها على ضرورة متابعة الصحة العامة.

بوابة افريقيا الاخبارية التقت في مقابلة خاصة، على هامش الاجتماع، رئيس جهاز الحرس البلدي، عميد – توفيق المسماري – والذي تحدث بالتفاصيل عن خطة عمل الجهاز لسنة 2019، ايضاً المطالبة بتفعيل بعض قوانين الضبط الخاصة بالحرس البلدي والمعطلة منذ سنة 2010.

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