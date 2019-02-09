بالصور ..الجيش التشادي يقبض على 250 من المتمردين الهاربين من ليبيا

كشف الجيش التشادي اليوم السبت إن “أكثر من 250 إرهابيا قد تم القبض عليهم، من بينهم أربعة رؤساء”.

وجاء ذلك في بيان على أعقاب الغارات المتتالية التي قام بها الطيران العسكري التشادي والفرنسي بشكل مشترك “ضد الرتل الإرهابي الذي حاول التوغل في الأراضي التشادية”، وفق المتحدث بإسم الجيش.

وتابع البيان إنه خلال عملية التدمير ، تم إحصاء أكثر من أربعين سيارة مدمرة، في حين تم استعادة 18 مركبة في حالة جيدة، بما في ذلك 16 مجهزة بالأسلحة.

وفقا للمتحدث باسم الجيش، فقد تم ضبط المئات من الأسلحة الفردية وكميات كبيرة من الذخيرة.

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