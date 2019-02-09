مكتب الرعاية الصحية ببني وليد يتسلم 500 لقاح مضاد لمرض «الليشمانيا»

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، اليوم السبت، إن مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع للإدارة تسلم يوم الخميس الماضي «500 لقاح مضاد لمرض الليشمانيا».

ونوه أبوالنيران في تصريح إلى «بوابة الوسط» لجميع المصابين بمرض «الليشمانيا» ويحتاجون للعلاج، إلى أن العلاج سيكون متوافرًا بمكتب الرعاية الصحية بني وليد بوسط المدينة غدًا الأحد.

وأكد أبوالنيران أن علاج «الليشمانيا» سيكون متوافرًا طيلة الأسبوع ابتداءً من يوم غدٍ الأحد إلى يوم الخميس بمكتب الرعاية الصحية، كما سيكون متوافرًا بالمركز الصحي الزملة يومي الإثنين والثلاثاء بعيادة الجلدية.

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