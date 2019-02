«الوطنية للنفط» تشيد بقرار النائب العام بالقبض على مهربي الوقود

المتوسط:

رحبت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار النائب العام الصادر في7 فبراير الجاري والقاضي بضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.

حيث ينص القرار على القاء القبض على 103 صاحب محطة وقود متورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى إقفال 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

