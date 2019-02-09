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«الوطنية للنفط» تشيد بقرار النائب العام بالقبض على مهربي الوقود

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

رحبت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار النائب العام الصادر في7 فبراير الجاري والقاضي بضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.

حيث ينص القرار على القاء القبض على 103 صاحب محطة وقود متورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى إقفال 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هكذا الإجراء الصحيح ، ونحي السيد الصديق الصور ونأمل أن يصد الأشخاص أو الجيهات التى تحاول التدخل فى شان حماية بعض المتورطين، كما يجب سحب تراخيص
    المتورطين مع الإجراء العقابي لما
    قاموا به من تكبيد الدوله خسائر
    جسيمة إضافة إلى تبعيات ذلك ، كما
    نؤكد للسيد( الصديق الصور ) بأن اصحاب صهاريج شحن الوقود مشاركين فى عمليات التهريب مع
    أفراد معينين من قسم المبيعات بشركة البريقة التسويق إضافة إلى
    ميلشيات تقوم بتسهيل مهمة التهريب وهذه المعلومات مؤكدة وسوف تتضح لكم من خلال مراحل التحقيق…..!!
    مرة أخرى نحي ونشد على أيدى السيد الصديق الصور ولجدية اجراءاته وحرصه ووطنيته…..
    مع التوفيق له…[email protected]

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