«أمن درنة» يعلن تحرير المدينة بالكامل من الإرهاب

أعلنت مديرية أمن درنة، مساء السبت، انتهاء العمليات العسكرية في المدينة وتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية.

ويأتي ذلك بعد أن شرعت قوات الجيش الوطني أوائل الشهر الحالي بهجوم واسع على بقايا شورى درنة المنحل في آخر معاقله بالمدينة القديمة.

ودارت عمليات عسكرية وصفت بـ”الأعنف” منذ أشهر في أزقة المدينة القديمة والبياصة الحمرا التي سيطر الجيشُ الوطني عليها مؤخرا.

وكان الجيش الوطني أعلن في 28 يونيو من العام الماضي تحرير درنة من الجماعات الإرهابية بعد نحو 50 يوما من القتال ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل، إلا أن بقايا الجماعات الإرهابية تحصنت في المدينة القديمة وبمناطق أخرى حتى تمكن الجيش اليوم من طي صفحة الإرهاب بالمدينة، وفق ما أعلنت مديرية أمن درنة.

