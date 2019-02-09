مؤتمر دولي بتونس يناقش خارطة الإصلاح الهيكلي لقطاع الإعلام في ليبيا

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي حول «خارطة الإصلاح الهيكلي لقطاع الإعلام في ليبيا» التي تنعقد يومي 09 و10 فبراير الجاري، بتنظيم من المركز الليبي لحرية الصحافة بشراكة مع منظمة دعم الإعلام.

وشارك في أعمال المؤتمر عدد من الأكاديمين المتخصصين في مجالي الإعلام والصحافة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالصحافة والإعلام.

وبدأت أعمال المؤتمر، صباح اليوم، بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم، تلتها كلمة للمدير الإقليمي بمنظمة دعم الإعلام فرجيني جوان، وكلمة سلوى الوسلاتي مدير مكتب تونس للمادة 19، وكلمة للمستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حسن الهوني.

وتركز نقاشات اليوم الأول للمؤتمر في المحور الأول حول «تأثير الانقسامات السياسية والنزاعات المسلحة على استقلال وسائل الإعلام»، وتناول المحور الثاني «التحديات والقيود المفروضة على وسائل الإعلام والقطاع الصحفي في ليبيا».

واستعرض المحور الثالث للنقاش «المحاولات المحلية السابقة لتنظيم قطاع الإعلام الليبي» وركز المحمور الرابع على «تقييم الأضرار والمشاكل التي تعانيها وسائل الإعلام العمومية»، وأوضح المحور الخامس «المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير ودور السلطات العامة في دعم استقلال وسائل الإعلام والتعددية».

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