المتوسط:

استبعد الدكتور إسماعيل المحيشي، المحلل السياسي، إمكانية السيطرة على الجنوب بالكامل، نظراً للجغرافيا الواسعة والتضاريس المعقدة والنسيج الاجتماعي المتداخل وأيضاً لترامي أطراف المناطق والمدن التي تبعد عن بعضها لمسافة تتجاوز مئات الكيلومترات ما يعقد ويصعب مهمة أي قوة ليبية موجودة .

وشدد المحيشي في تصريحات تليفزيونية، على ضرورة البدء بتوحيد السلطة السياسية والجيش الوطني كي يتسنى مواجهة المد المتطرف وعصابات الخطف والحرابة والعناصر الأجنبية، مؤكداً أنه من دون هذه الخطوة الأساسية فلن تفلح أي خطوات أخرى.

وشن الجيش الليبي عملية عسكرية، في الجنوب لملاحقة الجماعات المتطرفة وعناصر المجموعات المعارضة.

The post تخوفات من عدم السيطرة على الجنوب بالكامل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية