طرابلس تستعد لذكرى ثورة فبراير

تستعد طرابلس للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير بتجهيز شوارع وساحات المدينة بما يليق ببهجة أهلها بأفراح الثورة.

ويقترح نشطاء أن تقام احتفالات العاصمة بعد أيام تحت شعار “البركة في الشباب” ليعبر أهل المدينة عن أفراحهم وبهجتهم بذكرى ثورة أنهت 42 عاماً من نظام حكم أحادي يرى السواد الأعظم من الليبيين بأنه أضاع وقت البلاد وعرقل مسيرتها لتتبوأ مكانتها بين الأمم المتحضرة.

وتتألق “عروس البحر” كل عام بحلول ذكرى فبراير ليعود معها الدأب الواسع بين أوساط النخب والشارع العام في أن يكون في الاحتفال دافع نحو بناء البلد وخلق الوفاق بين كل مكونات الشعب وأفراده بإنهاء حالة الفوضى والتمهيد لقيام دولة حقيقية تليق بالبلاد الليبية وأهلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية