المتوسط:

أكد مصدر عسكري، وصول الفريق علي كنه إلى حقل الشرارة، مشيرًا إلى أنه سوف يعقد موتمرًا صحفيًّا من هناك.

يذكر أن قوات الجيش الليبي أطلقت عملية عسكرية لتطهير الجنوب، وملاحقة المجموعات الإرهابية والمسلحة، من بينها مسلحي المعارضة التشادية في منتصف الشهر الماضي.

The post وصول الفريق على كنه إلى حقل الشرارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية