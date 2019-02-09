علي محمود يقدم شكوى ضد بريش ويؤكد: تكبدنا أكثر من 150 مليون دولار

قدم رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، شكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق، عبد المجيد مهدي بريش.

وبحسب بيان صادر عن رئيس المؤسسة الحالي، جاءت تلك الشكوى نظراً لقيام الرئيس السابق بالاعتراض على تعيين مجلس الإدارة الحالي بشتى الوسائل، من خلال استخدام القوة المسلحة، ورفع الدعاوى القانونية.

وووفقاً لما ورد بالبيان، تكبدت المؤسسة الليبية للاستثمار خسائر فادحة نتيجة هذه المناكفات التي وصفها ” بغير المبررة”، والتي كبدت المؤسسة نفقات باهظة لمواجهة اعتراضات بريش التي اتجه بها نحو القضاء الأجنبي، لاسيما المملكة المتحدة.

وأردف رئيس المؤسسة بالقول، أنه وبناء على اتجاه بريش للمملكة المتحدة، فرضت الأخيرة 3 حراسات قضائية على المؤسسة بداعي مباشرة الدعاوي القانونية الخاصة بالمؤسسة الليبية في بريطانيا، مبيناً أن تلك الحراسة، كبدت المؤسسة قرابة الـ150 مليون دولار أمريكي، حيث أن الحارس القضائي يغطي من أموال المؤسسة كافة تكاليف المستشارين والمحامين للمشكو ضده، إلى جانب الذين يعارضون التعيين الصادر من قِبل حكومة الوفاق من المؤسسة الموازية، إلى عدد من المنتفعين، إلى جانب 26 مليون دولار أخرى دفعت إلى الحارس القضائي، مبيناً في هذا الصدد، توسع الحراسة القضائية، وتجاوزها نطلقها الفعلي.

وحول الحملة الإعلامية التي يقودها بريش وحلفاؤه، أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، أن هذه الحملة شنت ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، نظراً كرد فعل على مجموعة من الإصلاحات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً.

وختم رئيس المؤسسة بيانه، بمطالبة قسم التحقيقات بمكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال موضوع الشكوى المقدم.

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