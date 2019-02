المتوسط:

قال أحد مُهندسي حقل الشرارة النفطي أن طائرات الجيش الوطني نفذت اليوم السبت، 4 ضربات جوية قرب حقل الفيل النفطي.

ووصف المُهندس في تصريحات لوكالة رويترز، الضربات الجوية بـ”التحذيرات” المُوجّهة لآمر منطقة سبها العسكرية علي كنه، المُعيّن حديثاً من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

