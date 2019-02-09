اخبار ليبيا الان

تكريم “صُنّاع السلام” في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت منظمة صناع السلام احتفالية في مدينة بنغازي لجائزتها الأولى التي حملت اسم الراحل إسماعيل الزواوي.

والتقى “صناع السلام” من مختلف مدن ليبيا ليحتفوا ببنغازي وتحتفي بهم المنظمة وتُقدم الجائزة لكل من ساهم في رأب الصدع بين الليبيين وحرّل عجلة السلام عبر برامجهم وأفكارهم ومساعيهم.

وتحصل اللواء الراحل عبد الفتاح يونس على الجائزة عن فئة الرجال، فيما تحصلت السيدة عائشة الزادمة من منطقة هراوة على الجائزة في فئة النساء لدورها في رأب الصدع بين قبيلة القذاذفة وأولاد سليمان في سبها.

وتم تكريم عدة أشخاص صنعوا السلام منهم أعيان قبائل التبو وزوية في الكفرة، وأعيان الجبل الغربي ومجلس الاجتماعي لقبائل ورفة، وأعيان ومشائخ برقة لدورهم في المصالحات ودرء الفتن ووقف القتال في معظم المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك