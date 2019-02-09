تكريم “صُنّاع السلام” في بنغازي

أقامت منظمة صناع السلام احتفالية في مدينة بنغازي لجائزتها الأولى التي حملت اسم الراحل إسماعيل الزواوي.

والتقى “صناع السلام” من مختلف مدن ليبيا ليحتفوا ببنغازي وتحتفي بهم المنظمة وتُقدم الجائزة لكل من ساهم في رأب الصدع بين الليبيين وحرّل عجلة السلام عبر برامجهم وأفكارهم ومساعيهم.

وتحصل اللواء الراحل عبد الفتاح يونس على الجائزة عن فئة الرجال، فيما تحصلت السيدة عائشة الزادمة من منطقة هراوة على الجائزة في فئة النساء لدورها في رأب الصدع بين قبيلة القذاذفة وأولاد سليمان في سبها.

وتم تكريم عدة أشخاص صنعوا السلام منهم أعيان قبائل التبو وزوية في الكفرة، وأعيان الجبل الغربي ومجلس الاجتماعي لقبائل ورفة، وأعيان ومشائخ برقة لدورهم في المصالحات ودرء الفتن ووقف القتال في معظم المدن الليبية.

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