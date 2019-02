أونروا تعلن دعم مستشفى أبو ستة

المتوسط:

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أونروا”، عن تقديم دعم لمستشفى أبو ستة الوحيد المتخصص بأمراض الصدر والتنفس في غرب ليبيا.

وقالت المفوضية في بيان إنها قامت بترميم الغرف وتوسيع سعة الأسّرة مما يسمح بعلاج 20 مريضا إضافيا، وتحسين دورة المياه الموجود مع مقصورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت في مايو 2018 على تثبيت 20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة خارج المستشفى لضمان سلامة المرضى وتوفير بيئة آمنة.

وذكرت أن تركيب وحدات الإنارة كانت من بين 158 مشروعا سريع التأثير نفذتها المفوضية العام الماضي في جميع أنحاء ليبيا.

