«كرموس» يكشف تداعيات انتقال عناصر داعش من سوريا إلى ليبيا

اعتبر عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن انتقال عناصر من “داعش” إلى ليبيا تحمل تحذيرات هامة.

وقال كرموس في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” إن التصريحات تشير إلى تدخلات جديدة وبشكل أوسع في الشأن الليبي خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وأن الفترة المقبلة ستشهد تدخلاً سياسياً أو عسكرياً أكبر.

وأشار إلى أن قوات “الأفريكوم” تتحرك بحرية تامة في المجال الجوي الليبي وتنفذ طلعاتها ضد عناصر التنظيم في أماكن عدة وأن العمليات المقبلة قد تهدف لتعزيز التواجد بشكل مكثف داخل ليبيا حسب قوله.

