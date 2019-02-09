تحرك لمنع تفشي الأمراض في درنة

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، تعليماته للقطاع الصحي في مدينة درنة لتشكيل لجنة لتفعيل برامج مكافحة العدوى والطوارئ والاستقصاء الوبائي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لما بعد الحرب .

وشدد عقوب على أن تكون اللجنة برئاسة مدير إدارة الخدمات الصحية درنة وعضوية مدير مستشفى الوحدة والهلال الأحمر الليبي فرع درنة، لمتابعة تنفيذ برامج مكافحة العدوى وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع مكتب مكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة بالبيضاء وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.

ووفق بيان لإدارة الإعلام بوزارة الصحة المؤقتة، فقد لفت عقوب إلى أنّ هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة المؤقتة على تنظيم العمل الإداري والفني بالقطاع الصحي ومتابعة انتظام سير العمل بالخدمات الصحية وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة وفق استراتيجية وزارة الصحة في إدارة الأزمة.

وثمن عقوب مجهودات الأطقم الطبية المتمثّلة في مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي وإدارة الخدمات الصحية درنة في علاج الجرحى والمصابين في عملية تحرير المدينة، ورجال الإسعاف والطوارئ في سرعة تقديم خدمات الإسعاف.

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