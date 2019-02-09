توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاحد 10 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في نشرة جوية عن حالة الطقس ليوم غدا الاحد 10 فبراير ان تشهد الاجواء في مناطق الشمال الغربي والخليج اجواء مستقرة وتيارات باردة فيما تبقى اجواء مناطق الشمال الشرقي باردة نسبيا، واجواء مستقرة على مناطق الوسط والجنوب.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاحد 10 فبراير 2019:

يشهد طقس مناطق الشمال الغربي والخليج اجواء مستقرة شبه ربيعية مع وجود تيارات خفيفة مائلة للبرودة قليلا سماء عامة صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح متغيرة الاتجاه إلى غربية هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 17 إلى 20 درجة ولاتتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويخيم على طقس مناطق الشمال الشرقي اجواء باردة نسبيا مع سماء قليلة السحب ورياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 14 إلى 16 درجة ولاتتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويسيطر على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة في فترة النهار شديدة البرودة اثناء الليل وفي الصباح الباكر مع سماء عامة صافية ورياح هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 18 إلى 21 درجة.

ويشهد البحر البحر على طول الساحل سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر درجة حرارة سطح البحر من 14 إلى 15 درجة مئوية والرؤية جيدة.والله اعلم.

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