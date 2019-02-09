قوات خليفة حفتر تشن غارة جوية بالقرب من حقل نفطي في الجنوب الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنه شن السبت غارة جوية استهدفت طائرة تقلع قرب حقل نفطي في جنوب ليبيا. ونقلت وسائل إعلام قريبة من قوات حفتر عن مصادر عسكرية أنها “ضربة تحذيرية” لم تسفر عن أضرار. والطائرة المستهدفة من طراز “سي آر جاي 900” وتابعة للخطوط الجوية الليبية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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