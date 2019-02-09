غسان سلامة يتطلع لأن تساهم إفريقيا في استقرار ليبيا

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة إن بإمكان إفريقيا أن تلعب دوراً رئيسياً في استقرار ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة على صفحتها في الفيس بوك، أن قادة الاتحاد الإفريقي سيناقشون سبل حماية سيادة ليبيا، وإنهاء التدخل في شؤونها.

وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقي، قد طالبت الجماعات المسلحة بالتوقف عن أي محاولة من شأنها الإضرار بالمنشآت النفطية أو عمليات الإنتاج أو التصدير للنفط الخام.

وناشدت المفوضية في بيانها الذي صدر عقب ختام القمة الإفريقية الـ31 التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط العام الماضي، جميع الفرقاء الليبيين بتجنب أي عمل من شأنه تعقيد الوصول إلى حل سريع للأزمات التي تعاني منها البلاد.

ودعت المفوضية الإفريقية، إلى إجراء حوار شامل لتعزيز المصالحة والتصدي بطريقة سلمية لجميع القضايا، بما في ذلك حماية المصادر الوطنية من أجل الوصول إلى حل مستدام في ليبيا، وفق نص البيان.

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