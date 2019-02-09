ضبط مركبة سُرقت بـ2015 في عين زارة

تمكن رجل مرور تابع لوحدة مرور عين زارة، السبت، من ضبط سيارة مسروقة منذ العام 2015.

وقال مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في بيان، إن رجل المرور قام بإيقاف المركبة بعد الاشتباه بها، وبعد تواصله مع الغرفة تبين أن اللوحة ليست لنفس السيارة.

وأضاف المكتب أن ضابط الأمر تواصل مع مركز باب بن غشير وأفادهم بمواصفات المركبة ورقم هيكلها حيث تم الرد من المركز بأن المركبة تم تبليغ عنها بعد سرقتها منذ عام 2015.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وضبط سائقها على ذمة التحقيق، وتم التواصل مع صاحب المركبة واستلمها.

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