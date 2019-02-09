خبراء جالو يتدخلون لحل مشاكلها

أقامت جمعية “اللبة النسائية” في جالو ورشة عمل حول ما تعانيه المدينة من المختنقات والمشاكل الحالية وما ينقص مؤسساتها العامة والخدمية.

وطرحت الورشة سبل وضع الحلول للمشاكل والمختنقات من قبل الشخصيات المسؤولة بالمدينة وعموم المنطقة.

وخرجت حوارات وأفكار الورشة بتوصيات تركزت على ضرورة تشكيل مجلس استشاري في جالو، قوامه خبراء المدينة في جميع القطاعات ونخبها ومثقفيها لوضع أولويات المجلس البلدي والقطاعات الحكومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة وضعتها الجمعية للعام الحالي والتي ستحتفل قريباً بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

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