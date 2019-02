المتوسط:

تفقد مدير أمن سبها، الساعدي امحمد علي، اليوم السبت، الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة

وتابع مدير أمن سبها، آلية العمل وتقسيم الشوارع والمفترقات إلى قطاعات لتأمين كل قطاع والإشراف عليه من قبل المستويات الإشرافية والتأكد من التواجد الدائم لتقليل فرص وقوع الجرائم.

