المتوسط:

في انتهاك واضح للسيادة الليبية أعلنت وكالة أنسا الإيطالية وصول قوات خاصة ايطالية إلى قاعدة باري العسكرية، عائدة من أفغانستان، لإرسالها في مهمة جديدة إلى مصراتة.

وأضافت أنسا أن هذه القوات ستقوم خلال الأيام القادمة، بتدريب المليشيات في مصراتة، وتعزيز حماية المستشفي الميداني الايطالي في المدينة حسب تعبيرها .

The post إيطاليا تنتهك السيادة الليبية.. وصول قوات خاصة إلى مصراتة خلال أيام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية