محلل سياسي: قطر تسعى لإغراق المنطقة الجنوبية في الفوضى

أعرب المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش عن ثقته في تحركات الجيش وقدرته على القضاء على الجماعات الإرهابية والمجموعات الأجنبية التي كانت تنتشر في جنوب البلاد.

وأكد فنوش في تصريحات تليفزيونية، السبت، أن قوات الجيش تخوض معارك ضد متطرفين وأجانب ولا تستهدف أي مكون اجتماعي وعلى رأسهم التبو، مضيفاً أنهم يعيشون في سبها وفي الكفرة ولم يتعرض لهم أحد .

وحول ارتباط الصراع الداخلي بتحريك أطراف خارجية له، بيّن فنوش أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق مخطط عبر إغراق المنطقة الجنوبية في الفوضى، مبينا أنها تستضيف أحد قادة القوات التشادية المعارضة .

