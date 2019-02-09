فيديو | الإعلان فى غريان عن تأسيس قيادة عسكرية لـ ” الثوار ” حفاظاً على مدنية الدولة

ليبيا – أعلنت ماتسمى بـ ” اللجنة التحضيرية لملتقى ثوار ليبيا ” تشكيلها ما أسمتها ” القيادة العسكرية الوطنية لكتائب ثوار 17 فبراير ” والتي قالت بأنه سيعلن عن مهامها خلال الفترة القادمة .

وفى بيان جاء فى ختام الملتقى الذي عقد فى غريان اليوم السبت أكدت اللجنة بأنها على أتم الاستعداد للتصدي لمن وصفتهم بأعداء الوطن ورفضها التام لحكم العسكر بكافة أشكاله وصوره ملوحة بإستخدام السلاح الذي قالت بأنه لازال فى أيدي ” الثوار “.

وأضاف البيان بأن هذه القيادة العسكرية لها قيادة وواجهة سياسية ألا وهو ” التجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير ” الذي إنعقد وإنبثق للوجود عقب إجتماع فى مدينة الزاوية نهاية ديسمبر الماضي .

ودعا الحاضرين إلى ما وصفوه بـ ” وجوب تصحيح مسار الثورة ” ، وإتاحة الفرصة للنازحين للعودة إلى وطنهم، وتحرير كافة السجناء الموقوفين خارج نطاق القانون مرددين هتافات مناوئة للعقيد معمر القذافي والمشير خليفة حفتر والسلفيين الذين وصفوهم بـ ” المداخلة العملاء ” .

وطالب الحضور بصفتهم ” قادة الثوار ” مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتكليف لجنة مستقلة للتحقيق حول ما حدث من انتهاكات وجرائم حرب في ليبيا منذ إعلان ما أسموه ” الانقلاب العسكري ” عام 2014 وحتى الآن فى إشارة منهم لعملية الكرامة.

المرصد – متابعات

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