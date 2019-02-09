قيادات من الصف الأول..القوات المسلحة تحاصر آخر الإرهابيين في أحد المباني في درنة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أنه لا يزال هناك منزلين تحديدا في حي المدينة القديمه ويتواجد بها عددا من العناصر المتطرفة من الصف الأول .

وأضاف المصدر أنه بحسب الجغرافيا أو الخريطة العسكرية التي وضعتها غرفه العمليات للقوات المسلحة الليبية فالمنزل الأول يأتي تحت ثرقم “90” والثاني رقم “87” وتحاصرهم الوحدات العسكرية في انتظار تسليم أنفسهم.

وأشار المصدر إلى أن المنزل الأول رقم “90” يعتبر الصفر ونقطة تمركز أساسية خاصة بالجماعات المتطرفة ومكون من ثلاث طوابق ويحتوي على طابق تحت الأرض “بادروم”.

وأكد المصدر أنه من ضمن القيادات المحاصرة بالمنزلين (زيزو الجيباني و محمد التومي ) باﻹضافة إلى عناصر أخرى لها ألقاب ( الأصمع و حذيفة و طلحة ) وهذه الألقاب رصدت بحسب مراسلاتهم على “القبضة اللاسلكية”.

وأفاد المصدر انه تم توثيق مراسلات ومكالمات على القبضه اللاسلكية للقيادي ( زيزو الجيباني ) والتي يبين فيها معاناتهم، ووثقت من قبل الكتيبة 210 مشاة.

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