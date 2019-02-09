“10 كتائب” من أوباري تدعم “الجيش الوطني”

أصدرت 10 كتائب تتمركز في أوباري بيانا لتأييد ومباركة عملية تحرير الجنوب التي يقودها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية وعناصر المعارضة التشادية

وطالب البيان حكومة الوفاق بعدم السماح لقدوم أي قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية والوقوف مع القوات المسلحة لتوفير الأمن والأمان، وعبروا عن رفضهم لمحاولات تقدم الجيش واصفين إياها بـ”غير المجدية”