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“10 كتائب” من أوباري تدعم “الجيش الوطني”

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت 10 كتائب تتمركز في أوباري بيانا لتأييد ومباركة عملية تحرير الجنوب التي يقودها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية وعناصر المعارضة التشادية
وطالب البيان حكومة الوفاق بعدم السماح لقدوم أي قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية والوقوف مع القوات المسلحة لتوفير الأمن والأمان، وعبروا عن رفضهم لمحاولات تقدم الجيش واصفين إياها بـ”غير المجدية”
وكانت الكتائب الموقعة على البيان هي:
 
1- كتيبة 134 مشاة عميد الريفي كنه حمدن “أوباري”
2- كتيبة 42 مشاة عقيد علي محمد صالح الحسيني “حقل الشرارة”
3- كتيبة 191 مشاة عقيد عمر عبدالله القاضي “حقل الشرارة”
4- كتيبة 175 مشاة عقيد الوافي اوساد اشلوغ “أوباري”
5- كتيبة 146 مشاة عقيد محمد الأمين مكال “أوباري”
6- كتيبة 173 مشاة مقدم أغلس محمد أحمد ابب “أوباري”
7- كتيبة 193 مشاة مقدم يونس إبراهيم محمد “أوباري”
8- كتيبة 163 مشاة مقدم زيدان أحمد محمد “أوباري”
9- كتيبة 159 مشاة مقدم إبراهيم أحمد سيدي بكاي “أوباري”
10- كتيبة 30 مشاة مقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح المغيربي “حقل الشرارة”

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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