أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة والقضاء على الإرهاب في كامل شرق ليبيا

جاء هذا في بيانها رقم (2) لسنة 2019 الذي هنأت فيه الليبيين بالتخلص من خطر الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد الحياة المدنية في ليبيا

كما ثمّنت في بيانها الصادر من “قرنادة” جهود القوات المسلحة في هذا النصر، ومشيرة إلى دعمها للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش في الجنوب

