أصدر المجلس البلدي سبها تعميما بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية جديدة، يحمل الرقم “3” لسنة 2019

يقضي التعميم بإزالة التعتيم عن كل المركبات الآلية ومخالفة سائقي السيارات غير المرخصة ومنع قيادة المركبات من دون لوحات أو إجراءات ومصادرة أي أسلحة أو ذخائر بحوزة السائقين

يقضي،

وتم توجيه التعميم لكل من آمر جهاز الدعم المركزي وقوة مكافحة الإرهاب بالقيادة العامة، وآمر جهاز الدعم المركزي العام، مدير أمن مديرية سبها ومدير جهاز البحث الجنائي لفرض القانون وإرساء الأمن والاستقرار وسيادة الدولة

The post إجراءات “أمنية” جديدة في “سبها” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية