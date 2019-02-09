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إجراءات “أمنية” جديدة في “سبها”

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس البلدي سبها تعميما بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية جديدة، يحمل الرقم “3” لسنة 2019
يقضي التعميم بإزالة التعتيم عن كل المركبات الآلية ومخالفة سائقي السيارات غير المرخصة ومنع قيادة المركبات من دون لوحات أو إجراءات ومصادرة أي أسلحة أو ذخائر بحوزة السائقين
يقضي،
وتم توجيه التعميم لكل من آمر جهاز الدعم المركزي وقوة مكافحة الإرهاب بالقيادة العامة، وآمر جهاز الدعم المركزي العام، مدير أمن مديرية سبها ومدير جهاز البحث الجنائي لفرض القانون وإرساء الأمن والاستقرار وسيادة الدولة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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