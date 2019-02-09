إجراءات “أمنية” جديدة في “سبها”

يقضي التعميم بإزالة التعتيم عن كل المركبات الآلية ومخالفة سائقي السيارات غير المرخصة ومنع قيادة المركبات من دون لوحات أو إجراءات ومصادرة أي أسلحة أو ذخائر بحوزة السائقين