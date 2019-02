وصلت رافعتان لاقطتان من النوع فيرارى وبحمولة تصل إلى 45 طن تتبع الشركة الليبية للموانئ لميناء الخمس البحري

وبحسب الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس فإن من ساهم في توريد هذه الروافع كان رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير إدارة المناولة والتخزين بالشركة ومدير الفرع بالميناء

وتقدمت لهم بالشكر رفقة جميع العاملين بفرع الشركة بالميناء المكلفين باستلامها وتركيبها وتجهيزها للعمل

The post “فيراري كبيرة” تصل ميناء “الخمس” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية