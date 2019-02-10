تصريح لـ “علي كنه”…يكشف كذب الرئاسي حول استهداف مطار حقل الفيل

أخبار ليبيا24

كشف آمر المنطقة العسكرية سبها الفريق علي كنه – المكلف آخيرًا من قبل المجلس الرئاسي – أن القصف من قبل طائرات سلاح الجو لم يتسبب بأضرار مادية لمطار ومرافق حقل الفيل.

وأضاف كنه في تصريحات تلفزيونية أن الصواريخ وقعت خارج المهبط بعيداً عن الطائرة التي كانت تقله، وليس كما ذكر الرئاسي بأن القصف تسبب في أضرار في مدرج المطار والبنية التحتية للحقل.

وتصريح آمر المنطقة العسكرية سبها التابع حكومة الوفاق بأنه كان على متن الطائرة يكشف أيضًا تكتم الرئاسي عن وصوله إلى حقل الفيل، الأمر الذي أكده مصدر مطلع لـ”أخبار ليبيا24″.

وكشف المصدر – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24 – أن “كنه” وصل رفقة مجموعة من الضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وذكر المصدر أن آمر المنطقة العسكرية سبها في حكومة الوفاق عقد اجتماع موسع مع قيادات المجموعات الاجرامية المتواجدة بالحقل في مبنى إدارته .

وأشار إلى أن الاستهداف لم يكن مباشراً وعلى الأرجح أن العملية كانت لغرض التنبيه وقدرة المقاتلات على رصد وتحديد موعد هبوط أي طائرة في المنطقة.

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