على غرار شلقم..مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بإجراءات ضد القيادة العامة

أخبار ليبيا24

تقدم القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي المجربي بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح المجربي أن سبب شكواه هو أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة نفذت غارة جوية قرب أحد المهابط في حقل الفيل النفطي في الجنوب الليبي.

وأضاف القائم بالأعمال أن حكومة بلاده تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري وضرورة إلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بليبيا.

وأفاد المجربي أن حكومة الوفاق الوطني تؤكد أنه لا مجال لحل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا داعية كل الأطراف للتوقف عن تنفيذ أية هجمات مسلحة تعرض مؤسسات الدولة للخطر.

وشن سلاح الجو الليبي غارة جوية تحذيرية شمال مدرج طيران حقل الفيل النفطي جنوب غرب مدينة أوباري حيث تأتي تنفيذاً للبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي الخميس الماضي بأن أي طائرة كانت عسكرية أو مدنية سيتم التعامل معها كهدف معادي سواء استخدمت المطارات أو المدارج المعتمدة أو المهابط الترابية.

وكان المجلس الرئاسي أعلن استنكاره للقصف الذي قال إن طائرة مدنية تعرّضت له طائرة موضحًا أنها كانت تقلّ عددا من الجرحى، من حقل الفيل، إلى مستشفيات طرابلس.

وأضاف الرئاسي في بيان له ” أن الهجوم يعتبر اعتداء إرهابيا لا تسمح به كل الأعراف والقوانين الدولية وهو جريمة، ضد الإنسانية ما يجب أن تقع، حيث استهدف أيضا البنية التحتية ومدرج المطار

وقد أشار بلاغ المجلس، أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكي يقدموا المؤيدات القانونية لإدانتهم إلى الهياكل الدولية عبر وزارة الخارجية.

إلا أن تصريحات لآمر المنطق العسكرية سبها المكلف مؤخرًا من قبل المجلس الرئاسي الفريق علي كنه أثبت تزييف الرئاسي للحقائق حول الأضرار والإصابات التي تعرض لها مطار حقل الفيل، والذي أكد أن الصواريخ لم تستهدف مدر المطار.

يشار إلى أن مندوب ليبيا المستقيل في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم دعا في 2011 عقب انطلاق ثورة 17 فبراير، خلال كلمة أمام اجتماع لـمجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا بعد تقديمه وبقية أفراد البعثة استقالته، لإنقاذ ليبيا مطالبًا بقرار سريع وحاسم من مجلس الأمن لإنقاذ البلاد.

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