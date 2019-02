الشيباني: محاولة حفتر لاحتلال فزان خطوة أخرى لتحقيق حلمه في إخضاع ليبيا لسلطانه

كتب أحمد الشيباني رئيس الحزب الديمقراطي معلقًا حول الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية مؤخرًا تحت عنوان «حملة حفتر الدموية في فزان».

وقال الشيباني إن ما وصفها بـ”محاولة حفتر لاحتلال فزان تأتي كخطوة أخرى نحو تحقيق حلمه الكبير في إخضاع كل ليبيا لسلطانه، وفق قوله.

وأضاف يقول:

“إنه يعمل من أجل هزيمة ثورة 17 فبراير المجيدة وعودة الجماهيرية الثانية في ثوب مدخلية هذه المرة”.

وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي أن حفتر ما كان ليقوم بكل هذا بدون الدعم العسكري والمادي من قِبل النظام العربي القديم، حسب تعبيره، وعلى الخصوص من الإمارات والسعودية والأردن ومصر.

وأشار الشيباني إلى أن ما يقوم به خليفة حفتر في الجنوب ومما لا شك فيه أنه ليس له أي سند قانوني يستند عليه، وفق قوله، قائلاً إن ما يسميه حفتر بالجيش الليبي لا يعدو أن يكون إلا ميليشيته الخاصة التي يريد بها أن يحقق مآرب شخصية له، فالجيوش لا تعمل خارج القانون، حسب وصفه.

وتابع يقول:

“إن ليبيا تقف الآن على شفا حرب أهلية بينما تلتزم الأسرة الدولية صمتا مريبا”.

كما أعلن رئيس الحزب الديمقراطي عن تأكيد حزبه بأنه لا مجال للعودة إلى سلطة العسكر في ليبيا، مشيرًا أنهم يعترفون بأن تأسيس ليبيا ديمقراطية حرة سوف يتطلب المزيد من التضحيات و الدعم.

هذا وطالب الحزب الديمقراطي الأسرة الدولية أن تنحاز إلى قيمها و مثلها العليا وأن تتحمل مسؤليتها القانونية لوقف ما وصفها بـ”حملة حفتر في التطهير العرقي وجرائم الحرب في الجنوب الليبي، مبينًا أن هذه الجرائم لن تمضي بدون عقاب، كما يجب وقف تلاعب الأيادي الأجنبية في المشهد السياسي الليبي.

واختتم الشيباني حديثه بذكر الآية الكريمة:

“وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ” [البقرة-206]

