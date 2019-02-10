مطالبة برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طالب حراك إعمار وتنمية فزان في بيان له المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وحمل الحراك مسؤلية أزمة الحقل وإيقاف ضخ النفط الذي نتج عنه خسائر مالية فاقت المليار دولار لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وأكد الحراك في بيانه أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لم يخول أي جهة باسمه لمتابعة المطالب التي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية حول الحقل وإقفاله.

ويتصدر حقل الشرارة المشهد الاقتصادي في ليبيا بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في الـ17 من ديسمبر الفائت حالة القوة القاهرة على العمليات في الحقل بعد توتر الأوضاع الأمنية وتعرضه لخروقات أمنية مُتكررة.

ومنذ ذلك الحين، تُشدد المؤسسة الوطنية بشكل مُستمر على رفضها استئناف عمليات الإنتاج بالحقل حتى يتم تأمينه بشكل كامل.

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