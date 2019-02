رحبت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار السيد النائب العام الصادر والقاضي بضبط واحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.

حيث نص القرار على إلقاء القبض على 103 صاحب محطة وقود متورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.

كما أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة.

هذا ودعت كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق المواطنين في كافّة أرجاء البلاد على الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطّات، وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على الفيسبوك.

The post النائب العام يشن حملة على مهربي الوقود والوطنية للنفط تُرحب بالقرارات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا