مساهل يجتمع بـ”سلامة” في أديس أبابا

التقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس السبت في أديس أبابا، لبحث أبرز مُستجدات الملف الليبي على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي اختتم اليوم .

وأكد الوزير الجزائري خلال الاجتماع على دعم بلاده للمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

ومن المقرر اليوم أن يتم عقد الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط والذي من المفترض أن يضم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

يشار إلى أن الاجتماع الرباعي الرابع بشأن ليبيا كان قد عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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