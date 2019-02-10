الناظوري ينفي منع إقامة وقفة احتجاجية في بنغازي

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الغرفة الأمنية المركزية ببنغازي عبد الرازق الناظوري؛ صدور أي قرار يقضي بمنع وقفة احتجاجية في المدينة حملت شعار “بنغازي تحررت وتنتخب”.

وقال المكتب الإعلامي للناظوري في بيان له السبت، إن التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور، شرط أن لا يتعارض أو يخالف الأمن العام و الإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة، وفق البيان.

وكان عبد الرازق الناظوري قد طالب بمنع استقبال أي وفود محلية أو أجنبية أو عقد أي فعاليات أو تظاهرات في مدينة بنغازي، دون إذن أمني مسبق.

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