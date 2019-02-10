كنه: قصف طائرة تنقل الجرحى عمر غير أخلاقي ولا إنساني، وهل هكذا يحارب الإرهاب؟

وصف آمر المنطقة العسكرية سبها الفريق ركن “علي

كنه”، الأحد، قصف طائرة الكرامة لطائرة مدنية جاءت من طرابلس لنقل الجرحى

بالعمل غير الأخلاقي وغير الإنساني.

وأضاف كنه، في تصريحات إعلامية، أنه كان على متن الطائرة

القادمة من طرابلس وقد وقعت الصواريخ خارج مهبط حقل الفيل على مسافة قريبة من

الطائرة نفسها، ولم تقع أي خسائر مادية أو إنسانية.

وتساءل كنة هل هكذا يحارب الإرهاب ويحرر الجنوب كما

أعلنت قيادة الكرامة بقصف حقل نفطي استراتيجي؟ معربا عن أسفه لما حصل.

يذكر أن المجلس الرئاسي ندد بقصف قوات الكرامة لطائرة

الخطوط الجوية في حقل الفيل التي أتت لنقل جرحى الاشتباكات المسلحة في الجنوب،

واصفا هذا العمل بالإرهابي.

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