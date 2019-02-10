خارجية الوفاق تطالب مجلس الأمن بوقف التصعيد العسكري بعد قصف قوات الكرامة لطائرة مدنية بحقل الفيل

طالبت

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق رئيس مجلس الأمن الدولي “أناتليو مابا” بضرورة

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد العسكري في الجنوب، بعد الغارة الجوية التي استهدفت

طائرة مدنية تنقل الجرحى إلى طرابلس بحقل الفيل.

الخارجية

أكدت، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، من خلال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي

المجربي، أن هذا العمل إرهابي ويشكل استفزازا وتصعيدا يتحمل مسؤوليته الكاملة مرتكبوه،

مطالبة مجلس الأمن بضرورة إلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن

ذات العلاقة بليبيا.

وشدد

البيان على ضرورة تأكيد مجلس الأمن أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا،

والدعوة لوقف تنفيذ أي هجمات مسلحة تعرض مؤسسات الدولة للخطر.

يشار

إلى أن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كان على متنها آمر المنطقة العسكرية

سبها الفريق ركن “على كنه” قُصفت أثناء هبوطها بمدرج حقل الفيل النفطي لنقل

جرحى الاشتباكات المسلحة بالجنوب إلى طرابلس.

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