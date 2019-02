سلامة يشرح لوزير الخارجية الجزائري تطورات الأوضاع على الأراضي الليبية

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أمس السبت في إديس أبابا مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

حيث جدد مساهل دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة الليبية.

كما التقى سلامة أيضاً بوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي وناقش معه العملية السياسية الليبية.

هذا وأعرب سلامة عن تقديره لدعم تونس المستمر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية.

