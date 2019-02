” طاطاناكي” رئيساً لائتلاف تجمع القوى الوطنية

المتوسط:

انُتخب مؤسس التجمع الليبي الديمقراطي حسن طاطاناكي رئيسا لائتلاف تجمع القوى الوطنية بالإجماع ، أمس السبت ، خلال اجتماع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المكونة لائتلاف تجمع القوى الوطنية بطرابلس.

وناقش الحضور العديد من البنود بحضور الأمين العام للتجمع الليبي الديمقراطي وأعضاء من المكتب السياسي للتجمع، وشهد الاجتماع اتفاق بالإجماع على انتخاب ” حسن طاطاناكي” رئيسا لتجمع القوى الوطنية، وأن يكون ممثلا للائتلاف في كل المحافل المحلية والدولية خدمة للوطن والمواطن ولأجل الخروج بليبيا من الركود السياسي الذي تشهده في المرحلة الحالية ولتوحيد كل جهود القوى الفاعلة سواء على الصعيد السياسي آو الاقتصادي و الاجتماعي بما يعود بالفائدة على ليبيا وشعبها.

