مواجهة سياسية وعسكرية بين حكومة طرابلس وجيش حفتر

مواجهة عسكرية وسياسية كبيرة بين المجلس الرئاسي الليبي وحكومة طرابلس مع قوات الجنرال حفتر والبرلمان الذي يسيطر عليه في طبرق، وانعكس ذلك في مواجهات مدينة سبها جنوب ليبيا أسفرت، حسب مصادر طبية، عن 5 قتلى و16 جريحاً نتيجة اشتباكات مسلحة جرت صباح أمس بالقرب من حقل الشرارة النفطي، كما تعرضت قوات حفتر لهجوم في مدينة أوباري جنوب ليبيا أدت لمقتل إثنين من عناصره.

على الجبهة السياسية شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوماً حاداً على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ«الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي».

واعتبر المشري أن لدى دولة الإمارات ومصر «مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد»، فيما يسعى برلمان طبرق، الذي يسيطر عليه الجنرال حفتر، لحظر جماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق أن «مجلس النواب سيناقش الأسبوع المقبل مشروعاً مقدماً من عدد من أعضاء المجلس يطالب بحظر جماعة الإخوان «الإرهابية» ويجرم الانضمام إليها».

وجرت الاشتباكات بين قوات تابعة للفريق علي كنة آمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق، وقوات تابعة للقيادة العامة في شرق البلاد والتي يترأسها اللواء المتقاعد خليفة حفتر المعين من جانب مجلس نواب طبرق . من جهة اخرى احتجز رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، علي محمود حسن محمد للتحقيق معه في مزاعم بالفساد واستغلال المنصب. وعبرت المؤسسة الليبية للاســـتثمار عن ثقتها أنه سيثبت براءة رئيسها.

وكانت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس قد عينت محمد لشغل المنصب.

وذكر المسؤول في مكتب النائب العام أن محمد يخضع للاستجواب ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم يتسن الاتصال بمحمد للتعقيب.

ويحوز صندوق الثروة السيادي أصولاً قيمتها نحو 66 مليار دولار، معظمها مجمد بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 2011 عندما أطيح بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

وكالات

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