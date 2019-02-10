اخبار ليبيا الان

10 كتائب عسكرية متمركزة بالجنوب تعلن أنها رهن إشارة القيادة العامة

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أوباري-العنوان

أعلنت 10 كتائب عسكرية تتمركز في مناطق الجنوب الغربي، أمس السبت، مباركتها للعملية العسكرية لتحرير الجنوب، مؤكدة أنها رهن إشارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتلبية نداء الواجب.

وفي بيان مشترك أكدت الكتائب رفضها واستنكارها للمحاولات غير المجدية للوقوف أمام تقدم القوات المسلحة العربية الليبية في المنطقة الجنوبية.

وطالب البيان حكومة الوفاق بعدم السماح بقدوم أية قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية داعية إيها إلى الوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك