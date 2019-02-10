الولايات المتحدة تدعو ليبيا للمشاركة في معرض “هيوستن” النفطي

دعا

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة “فرانسيس فانون”، الأحد، وزير

الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إلى أن تشارك ليبيا في معرض “هيوستن”

لقطاع النفط الذي سيعقد في 11 من مارس القادم.

الدعوة،

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، جاءت على هامش اجتماع فانون وسيالة بالعاصمة

الأمريكية واشنطن، الذي تباحثا فيه حول المشترك بين الطرفين، وسبل تعزيز الشراكة بين

ليبيا والولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز.

يُذكر

أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يشارك رفقة وفد ليبي في مؤتمر لوزراء خارجية

الدول الأعضاء في التحالف الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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