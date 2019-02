” البعثة الأممية” : مستعدون لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في الجنوب

المتوسط:

أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا ، ” أنها تذكر جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتامين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين وذلك عبر الابتعاد كليا عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي”.

وأوضحت البعثة، خلال بيان لها اليوم الأحد ، ” إنها تشدد مجددا على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب”.

وأعلنت البعثة، استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض وتذكر جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

