الجيش التشادي يعتقل 250 مسلحاً عادوا إلى تشاد بعد قتالهم في ليبيا

كشفت قيادة أركان الجيش التشادي في بيان أصدرته أمس السبت أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 إرهابياً بينهم أربعة من القادة إثر دخول قافلة من المسلحين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية يناير الماضي.

حيث أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي الخميس في مجلس الوزراء أن الجيش التشادي الذي تسانده فرنسا قد دمر بالكامل ما وصفها بقافلة المرتزقة.

هذا وقال الجيش في بيانه إن أكثر من أربعين سيارة دمرت، كما صودرت مئات من الأسلحة، مضيفاً أن عمليات التمشيط تتواصل في منطقة إينيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان، وأضاف البيان أنه تم ضبط عدد كبير من الوثائق التي تدين حامليها دون الخوض في تفاصيل الوثائق.

