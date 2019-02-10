الأرصاد الجوية: اعتدال في الطقس، و”قرة العنز” تبدأ الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية،

الأحد، أن الطقس سيكون معتدلا على أغلب مناطق البلاد اليوم وغدا الاثنين متأثرا

بامتداد لمرتفع جوي.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية، أن المناطق

الشمالية ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ابتداء من الثلاثاء المقبل متأثرة

بامتداد المنخفض الجوي المتمركز جنوب أوروبا، وهو ما سيسبب رياحا نشطة وباردة

وتكاثرا للسحب وسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية، وقد تمتد إلى بعض

مناطق الدواخل، وتعرف هذه الأيام في الموروث الشعبي باسم “قرة العنزة”،

وفق المركز.

يذكر أن غالبية مناطق البلاد شهدت

اعتدالا في الطقس منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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