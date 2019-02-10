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البعثة تُحذر من التصعيد في الجنوب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شددت بعثة الأمم المُتحدة إلى ليبيا على ضرورة حصر كافة العمليات العسكرية بالمنطقة الجنوبية في مُكافحة الجريمة المُنظمة التي عانت منها المنطقة ومُكافحة الإرهاب.

وطالبت البعثة في بيان لها حول تطورات الأوضاع بالمنطقة الجنوبية جميع الأطراف بالابتعاد عن استهداف المرافق الاقتصادية بالمنطقة.

كما دعت بعثة الأمم المُتحدة جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه سلامة المواطنين في الجنوب، والالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي.

وأبدت البعثة استعدادها لبذل مجهودات تُساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في الجنوب عبر لغة الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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