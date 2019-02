كبير مديري ” الأمن القومي الأمريكي” يناقش إجراء الانتخابات مع ” سيالة”  

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن لقاء وزير الخارجية محمد الطاهر حمولة سيالة، يوم الخميس الماضي ، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع كبير مديري مجلس الأمن القومي الأمريكي “سيريل سارتر”.

وأكدت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأحد، ” إن اللقاء استعرض التحديات الأمنية والسياسية الراهنة التي تواجه العملية الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور وعقد الانتخابات هذا العام، كما تم التركيز على التحديات المتعلقة بمكافحة المجموعات الإرهابية وشبكات التهريب عبر الحدود”.

وأوضحت الوزارة ، ” إن سيريل سارتر كبير مديري مجلس الأمن القومي أكد خلال اللقاء على التزام حكومته بمواصلة تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في جهودها للدفع بالعملية السياسية ، ومواصلة تقديم الدعم التقني لبرامج بناء القدرات في المجالات الأمنية ودعم بناء المؤسسات ذات العلاقة”.

